Пентагон усомнился в необходимости передачи Киеву ракет ATACMS
Пентагон выражает сомнения касательно возможного предоставления Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, заявила заместитель помощника главы оборонного ведомства США Лаура Купер. Ее слова приводит ТАСС.
Купер обратила внимание на альтернативу в виде дальнобойных ракет Storm Shadow. Она усомнилась в необходимости поставок Киеву ATACMS в настоящее время.
«Моя обеспокоенность касается практических аспектов доступности, а также наличия альтернативных систем, таких как Storm Shadow», - сказала представитель Пентагона.
Член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин в своем Twitter (заблокирован в РФ) предупредила об эскалации конфликта на Украине в случае поставок ATACMS. Парламентарий считает, что Вашингтону следует вести мирные переговоры, а не развязывать войну, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru