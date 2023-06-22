Пентагон усомнился в необходимости передачи Киеву ракет ATACMS

Пентагон выражает сомнения касательно возможного предоставления Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, заявила заместитель помощника главы оборонного ведомства США Лаура Купер. Ее слова приводит ТАСС.

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Купер обратила внимание на альтернативу в виде дальнобойных ракет Storm Shadow. Она усомнилась в необходимости поставок Киеву ATACMS в настоящее время.

«Моя обеспокоенность касается практических аспектов доступности, а также наличия альтернативных систем, таких как Storm Shadow», - сказала представитель Пентагона.

Член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин в своем Twitter (заблокирован в РФ) предупредила об эскалации конфликта на Украине в случае поставок ATACMS. Парламентарий считает, что Вашингтону следует вести мирные переговоры, а не развязывать войну, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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