Пентагон усомнился в необходимости передачи Киеву ракет ATACMS

Купер обратила внимание на альтернативу в виде дальнобойных ракет Storm Shadow. Она усомнилась в необходимости поставок Киеву ATACMS в настоящее время.

«Моя обеспокоенность касается практических аспектов доступности, а также наличия альтернативных систем, таких как Storm Shadow», - сказала представитель Пентагона.

Член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин в своем Twitter (заблокирован в РФ) предупредила об эскалации конфликта на Украине в случае поставок ATACMS. Парламентарий считает, что Вашингтону следует вести мирные переговоры, а не развязывать войну, передает «Радиоточка НСН».

