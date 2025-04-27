Число погибших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас возросло до 28

Количество погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас на юге страны возросло до 28. Об этом сообщают РИА Новости.

Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас в Иране увеличилось до 1139

Также сообщается, что число пострадавших превысило 1200 человек.

Ранее официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагима Резаи сообщил, что ЧП в порту не имеет никакого отношения к оборонному сектору страны.

26 апреля в Иране в порту вблизи города Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв, который был слышен даже в радиусе 20 км от места ЧП, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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