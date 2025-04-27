Полиция Ванкувера: 9 человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу

Полиция канадского города Ванкувер подтвердила гибель девяти участников филиппинского фестиваля Лапу-Лапу при наезде внедорожника, влетевшего в толпу. Об этом полиция сообщила в социальной сети X.

Момент наезда внедорожника на толпу в Ванкувере попал на видео

«На данный момент мы можем подтвердить, что девять человек погибли после того, как мужчина въехал в толпу на фестивале Лапу-Лапу», - говорится в сообщении полиции.

Вечером 26 апреля в Ванкувере внедорожник въехал в толпу во время уличного фестиваля в честь Дня Лапу-Лапу. Водитель внедорожника был задержан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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