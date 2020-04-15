Пентагон усомнился в искусственном происхождении COVID-2019

Как заявил Милли, на основе тех разведданных, которые имеются у США, можно говорить о естественном происхождении вируса. При этом он добавил, что «мы не знаем наверняка».

Отметим, что в сети распространены различные версии происхождения коронавируса нового типа, в том числе, его искусственное создание в лаборатории.

Коронавирус COVID-2019 был обнаружен в Китае в декабре прошлого года. После чего он распространился почти на все страны мира и был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией 11 марта.

