Пентагон усомнился в искусственном происхождении COVID-2019
В Пентагоне считают версию искусственного происхождения коронавируса COVID-2019 маловероятной. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, сообщает РИА Новости.
Как заявил Милли, на основе тех разведданных, которые имеются у США, можно говорить о естественном происхождении вируса. При этом он добавил, что «мы не знаем наверняка».
Отметим, что в сети распространены различные версии происхождения коронавируса нового типа, в том числе, его искусственное создание в лаборатории.
Коронавирус COVID-2019 был обнаружен в Китае в декабре прошлого года. После чего он распространился почти на все страны мира и был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией 11 марта.
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