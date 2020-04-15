В Москве умерли еще 11 зараженных коронавирусом пациентов
В Москве скончались еще 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщает столичный оперштаб.
Отмечается, что возраст умерших – от 48 до 86 лет. У всех пациентов наблюдались сопутствующие заболевания, в том числе, гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет, хронический бронхит.
Таким образом, с момента распространения вируса в столице скончалось 106 человек.
Напомним, что в Москве действует режим самоизоляции до 1 мая. Мера принята в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве умерли еще 11 зараженных коронавирусом пациентов
- В РФ до 30% выросло число бессимптомных заражений коронавирусом
- Forbes стали известны детали антикризисного пакета правительства РФ на 1 трлн рублей
- В Калининградской области с 16 апреля ужесточат контроль за передвижением
- В РФ призвали выдавать продуктовые карточки наименее обеспеченным людям