В Москве умерли еще 11 зараженных коронавирусом пациентов

В Москве скончались еще 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Отмечается, что возраст умерших – от 48 до 86 лет. У всех пациентов наблюдались сопутствующие заболевания, в том числе, гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет, хронический бронхит.

Таким образом, с момента распространения вируса в столице скончалось 106 человек.

Напомним, что в Москве действует режим самоизоляции до 1 мая. Мера принята в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

