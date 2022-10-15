Пентагон: Украина получит боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды

США в рамках нового пакета помощи на $725 млн передадут Украине артиллерийские снаряды, боеприпасы и транспортные средства. Об этом сообщили в Пентагоне.

Байден поручил выделить Украине пакет военной помощи на $725 млн

«Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к [реактивным системам залпового огня] HIMARS, 23 тыс. 155 мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 мм артиллерийских снарядов, 5 тыс. 155 единиц систем дистанционного противотанкового минирования», - отметили в военном ведомстве.

Также Киев получит 5 тысяч противотанковых орудий, более 200 транспортных средств, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты и 2 млн патронов.

С января 2021 года Вашингтон предоставил Украине военной помощи на $18,2 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеСШАУкраинаПентагон
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