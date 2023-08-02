Пентагон: СВО показала неспособность американского ВПК работать на нужном уровне
Российская специальная военная операция на Украине показала, что военно-промышленный комплекс США был не в состоянии функционировать на необходимом уровне. Об этом заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин, передает ТАСС.
Как отметила представитель Пентагона, вызовы для американского ВПК «являлись подлинными на протяжении ряда лет», связанных с этим «особых действий» не предпринималось, пишет RT. Однако СВО заставила Вашингтон «по-настоящему осязаемо почувствовать и тонко понять необходимость устроить турбонаддув для нашей военно-промышленной базы», базы союзников и партнеров Штатов, обеспечить способность западных стран работать вместе «взаимодополняющим образом».
«Совершенно ясно, что эта военно-промышленная база не была способна функционировать на том уровне, который мы все хотим видеть», — подчеркнула Карлин.
Помощник министра указала, что в ВПК США были осуществлены крупные денежные вливания из бюджета, и следует «строго оценить» итоги финансирования.
Между тем США заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов калибра 155 миллиметра, чтобы повысить скорость поставок критически важных боеприпасов для Украины, пишет Ura.ru. В Вашингтоне признали, что темпы снабжения Киева отстают от графика расходования снарядов ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru