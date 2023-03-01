Пентагон: Украине надо самой платить за поставляемые ей вооружения

Киев должен самостоятельно платить за поставляемые вооружения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника главы Пентагона по делам международной безопасности Селесту Уолландер.

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Конгрессмен Майк Гарсия заявил, что для налогоплательщиков Соединенных Штатов будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно от Вашингтона как сейчас. Уолландер отметила, что Киев пока не делал никаких крупных закупок у американских военных компаний.

Замминистра обороны США Колин Каль заявил, что противостояние на Украине может не завершиться в 2023 году.

