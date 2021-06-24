Пентагон сообщил, как вычислить российских хакеров

Военное ведомство США считает, что российские хакеры создали программное обеспечение, которое не поражает компьютеры с установленным по умолчанию русским языком, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг.

Хакеры атаковали крупнейшего в мире производителя мяса

По словам представителя Пентагона, «некоторые правительства позволяют нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды, что не соответствует поведению ответственных государств в киберсфере».

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия будет работать с США в сфере выявления хакеров-вымогателей в рамках соглашения президентов двух стран.

Ранее американская компания Sentinel Labs, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, сообщила, что хакерская группа под названием ThunderCats (ее связывают с Китаем) взламывала сайты госорганов России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:КомпьютерыХакерыПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры