Пентагон сообщил, как вычислить российских хакеров
Военное ведомство США считает, что российские хакеры создали программное обеспечение, которое не поражает компьютеры с установленным по умолчанию русским языком, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг.
По словам представителя Пентагона, «некоторые правительства позволяют нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды, что не соответствует поведению ответственных государств в киберсфере».
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия будет работать с США в сфере выявления хакеров-вымогателей в рамках соглашения президентов двух стран.
Ранее американская компания Sentinel Labs, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, сообщила, что хакерская группа под названием ThunderCats (ее связывают с Китаем) взламывала сайты госорганов России.
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