Пентагон сообщил, как вычислить российских хакеров

По словам представителя Пентагона, «некоторые правительства позволяют нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды, что не соответствует поведению ответственных государств в киберсфере».

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия будет работать с США в сфере выявления хакеров-вымогателей в рамках соглашения президентов двух стран.

Ранее американская компания Sentinel Labs, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, сообщила, что хакерская группа под названием ThunderCats (ее связывают с Китаем) взламывала сайты госорганов России.

