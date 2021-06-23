ФСБ будет вместе с США выявлять хакеров

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия будет работать с США в сфере выявления хакеров-вымогателей в рамках соглашения президентов двух стран.

«Будем работать вместе, надеемся на взаимность», - сказал он на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

По словам Бортникова, укрепление связей международных террористических структур в хакерском пространстве на данный момент представляет значительную угрозу. Он не исключил, что террористы могут атаковать «объекты критической информационной инфраструктуры».