ФСБ будет вместе с США выявлять хакеров
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия будет работать с США в сфере выявления хакеров-вымогателей в рамках соглашения президентов двух стран.
«Будем работать вместе, надеемся на взаимность», - сказал он на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.
По словам Бортникова, укрепление связей международных террористических структур в хакерском пространстве на данный момент представляет значительную угрозу. Он не исключил, что террористы могут атаковать «объекты критической информационной инфраструктуры».
Директор ФСБ отметил, что главная опасность заключается в сложности своевременного установления подлинного источника атаки и возможности провоцирования острых межгосударственных конфликтов.
Бортников отметил, что решить проблему можно только совместно со всем мировым сообществом, передает ТАСС.
Ранее американская компания Sentinel Labs, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, сообщила, что хакерская группа под названием ThunderCats (ее связывают с Китаем) взламывала сайты госорганов России, передает РИА ФАН.
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