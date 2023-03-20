Пентагон раскрыл объем военной помощи Украине при Байдене

США за несколько лет выделили более $33,2 миллиарда на военную помощь Украине, заявили в американском военном ведомстве.

С началом спецоперации России затраты США на поддержку Украины составили $32,5 миллиарда, уточнили в Пентагоне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 20 марта, анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на $350 миллионов. Помимо прочего, в него войдут боеприпасы для реактивных систем HIMARS.

В Белом доме не обсуждают поставки Украине истребителей F-16, сообщил ранее представитель Белого дома Джон Кирби. При этом группа сенаторов выступает за передачу боевых машин Украине, пишет НСН.

