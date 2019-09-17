Пентагон призвал Турцию покупать военную технику у США вместо России
17 сентября20:37
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд призвал Турцию покупать американскую военную технику.
Как отмечает ТАСС, это заявление Пентагона последовало после появившихся сообщений о возможной закупке Турцией самолетов Су-35 и Су-57 российского производства. Руд также отметил, что предпочтение Турцией американской техники позволит обеспечить оперативную совместимость.
Ранее в ходе трехстороннего саммита по сирийскому вопросу Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить российские С-400.
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