Пентагон призвал Турцию покупать военную технику у США вместо России

17 сентября20:37

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд призвал Турцию покупать американскую военную технику.

Как отмечает ТАСС, это заявление Пентагона последовало после появившихся сообщений о возможной закупке Турцией самолетов Су-35 и Су-57 российского производства. Руд также отметил, что предпочтение Турцией американской техники позволит обеспечить оперативную совместимость.

Ранее в ходе трехстороннего саммита по сирийскому вопросу Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить российские С-400.


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