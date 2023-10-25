Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников

В числе прочих в Израиль прибыл генерал морской пехоты США Джеймс Глинн, сообщил Райдер. Офицер участвовал в операциях против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

По словам представителя Пентагона, военные советники будут консультировать власти Израиля по вопросам минимизации гражданских потерь.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон не будет бездействовать при наличии угроз Израилю.

По информации газеты The Washington Post, США готовятся к возможной эвакуации сотен тысяч американцев с Ближнего Востока в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта. Издание отметило, что при «наихудшем сценарии» придется вывезти более 600 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

