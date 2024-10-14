Пентагон отправит противоракетный комплекс THAAD в Израиль
Министерство обороны США сообщило, что отправит противоракетный комплекс THAAD в Израиль для защиты неба от атак Ирана.
Это будет сделано по указанию президента Джо Байдена. Также в Израиль отправится команда американских военнослужащих для содействия укреплению ПВО Израиля.
Пентагон отмечает, что данное решение «подчеркивает нерушимую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и защите американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистических ракет со стороны Ирана».
Ранее глава МИД Ирана заявил об «абсолютной готовности» к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru