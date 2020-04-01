Пентагон отказался эвакуировать экипаж охваченного коронавирусм авианосца
Минобороны США не будет эвакуировать моряков с авианосца «Теодор Рузвельт», хотя уже более 70 военнослужащих на этом судне заболели коронавирусом.
Глава Пентагона Марк Экспер заявил, что власти выделяют экипажу все необходимые медицинские материалы. В случае необходимости на базу ВМС на острове Гуам, где сейчас стоит авианосец, направят дополнительные бригады медиков.
В Пентагоне подчеркнули, что пока на авианосце нет моряков, которые находятся в тяжелом состоянии. Отметим, что на «Теодоре Рузвельте» служат пять тысяч военнослужащих.
В самих США коронавирусом заболели почти 190 тысяч человек, 4079 скончались.
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