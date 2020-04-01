Пентагон отказался эвакуировать экипаж охваченного коронавирусм авианосца

Глава Пентагона Марк Экспер заявил, что власти выделяют экипажу все необходимые медицинские материалы. В случае необходимости на базу ВМС на острове Гуам, где сейчас стоит авианосец, направят дополнительные бригады медиков.



В Пентагоне подчеркнули, что пока на авианосце нет моряков, которые находятся в тяжелом состоянии. Отметим, что на «Теодоре Рузвельте» служат пять тысяч военнослужащих.



В самих США коронавирусом заболели почти 190 тысяч человек, 4079 скончались.

