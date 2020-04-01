Новости за ночь: Из России в США вылетел самолет с гуманитарной помощью

В США число заразившихся COVID-19 на данный момент составляет более 189 тысяч, пишет life.ru. Умерли 3 873 человек.

Американские власти ранее отметили, что использоваться будет только та техника и средства защиты, которые одобрены внутренними законами страны, сообщает «Свободная пресса».

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН отметил, что подобный шаг станет положительным моментом в отнощениях двух стран.

«Если бы этот российский самолет США был не нужен, так Трамп, наверное, так и сказал бы об этом во время разговора с Путиным. А российский лидер вряд ли просто так отправил бы самолет без согласования с главой Белого дома. Я не знаю, то ли Трамп попросил изначально, то ли Россия предложила сама, но не думаю, что это имеет большое значение. В таких случаях самолет не может направиться без соответствующего предложения. Значит оба президента решили, что это, во-первых, поможет Америке, во-вторых, может быть внесет какой-то положительный элемент в отношения между двумя странами. Я это приветствую», – отметил эксперт.

