Пентагон: Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям

Главу Министерства обороны США Ллойда Остина днем 13 февраля выписали из больницы, он идет на поправку и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, сообщает пресс-служба Пентагона.

Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине

Об этом были проинформированы заместитель министра обороны, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и Конгресс США.

Ранее Остин передал свои полномочия замминистра на фоне очередной госпитализации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
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