Пентагон: Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям
14 февраля 202405:01
Главу Министерства обороны США Ллойда Остина днем 13 февраля выписали из больницы, он идет на поправку и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, сообщает пресс-служба Пентагона.
Об этом были проинформированы заместитель министра обороны, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и Конгресс США.
Ранее Остин передал свои полномочия замминистра на фоне очередной госпитализации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон: Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям
- СМИ: Госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине
- В США заверили Уилана, что работают над его вызволением
- Сестра Стаса Пьехи заявила, что он отменил концерты в России из-за повреждения связок
- Байден призвал Конгресс поддержать законопроект о помощи Украине
- Полыхающая многоэтажка в Анапе оказалась самостроем
- Трехлетняя девочка скончалась во время лечения зубов в Твери
- Антонов прокомментировал интерес к интервью Путина в США
- В Петербурге школьник порвал промежность, сдавая комплекс ГТО
- Госдума: Европа устала кормить военную машину Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru