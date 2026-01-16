С финорганизаторов марафонов Блиновской требуют более 177 миллионов рублей

Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина обратилась в арбитражный суд Москвы с требованиями о взыскании свыше 177 миллионов рублей с Лилии Орленко и Татьяны Остапишиной, участвовавших в организации марафонов блогера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Ознобихина настаивает на признании незаконными 55 платежей, проведенных в 2019-2022 годах со счетов компаний «Эра» и «Эридан», которые, по ее версии, использовались в схеме дробления бизнеса Блиновской. Общая сумма этих перечислений в пользу Орленко оценивается примерно в 133 миллиона рублей, которые финансовый управляющий просит вернуть в конкурсную массу.

Помимо этого, управляющий считает неправомерными действия Остапишиной, связав их с перечислением на личный расчетный счет средств, принадлежавших Блиновской. Речь идет о сумме более 44 миллиона рублей, которую также предлагается взыскать в рамках дела о банкротстве.

Рассмотрение соответствующих заявлений судом назначено на февраль и март, передает «Радиоточка НСН»

ФОТО: РИА Новости
