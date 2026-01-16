Суд изъял у экс-мэра Сочи имущество на 1,6 миллиардов рублей
Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего мэра города Алексея Копайгородского, а также его супруги и аффилированных лиц на сумму более 1,67 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
Судья огласила, что требования Генпрокуратуры, поданные в интересах Российской Федерации, признаны обоснованными, а выявленное имущество подлежит конфискации.
Согласно материалам иска, Копайгородский фактически владел обширным перечнем элитной жилой и коммерческой недвижимости, включая квартиры, нежилые помещения и земельные участки. Объекты располагались в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве.
В ходе обысков у экс-мэра и его родственников правоохранительные органы обнаружили значительные суммы наличных средств, дорогостоящие автомобили, часы, ювелирные украшения, коллекции икон, ружье из дамасской стали начала XIX века, а также элитные вина, стоимость отдельных бутылок которых достигала 2 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
