Суд изъял у экс-мэра Сочи имущество на 1,6 миллиардов рублей

Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего мэра города Алексея Копайгородского, а также его супруги и аффилированных лиц на сумму более 1,67 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Судья огласила, что требования Генпрокуратуры, поданные в интересах Российской Федерации, признаны обоснованными, а выявленное имущество подлежит конфискации.