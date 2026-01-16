СМИ: «Корабль-зомби» сменил курс в Балтийском море

Нефтяной танкер Arcusat, не числящийся в международных судоходных базах данных, изменил маршрут в Балтийском море и направился в сторону арктического побережья России. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, судно изначально указывало пунктом назначения Финский залив и вошло в акваторию между Данией и Германией, однако в начале недели неожиданно развернулось и взяло обратный курс. Танкер привлек внимание участников рынка из-за своей «фантомной» идентичности: в базе Equasis он значится как несуществующий, а в другой системе, используемой для учета судов Международной морской организацией, не удалось найти информацию, связанную с передаваемым им IMO-номером.

Британия не сможет доказать причастность России к «теневому флоту»

Разворот судна произошел на фоне усиления контроля над так называемым теневым флотом — устаревшими танкерами, которые используются для перевозки нефти в обход санкционных ограничений. Bloomberg отмечает, что в последние месяцы США активизировали задержание судов, связанных с экспортом венесуэльской нефти, а ряд европейских стран заявили о намерении ужесточить контроль за проходом подобных танкеров через свои воды.

В публикациях NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung утверждается, что изменить маршрут Arcusat могли власти Германии. По версии изданий, судно относится к российскому теневому флоту, а подобные формально «несуществующие» танкеры в Германии называют «кораблями-зомби», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Балтийское МореКорабли

Горячие новости

Все новости

партнеры