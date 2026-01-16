Умер кинооператор и писатель Анатолий Заболоцкий

В разные годы он сотрудничал с киностудиями «Таллинфильм», имени М. Горького и «Мосфильм», а также работал с известными режиссерами, среди которых Василий Шукшин, Александр Миндадзе и Вадим Абдрашитов.

За свою профессиональную карьеру Заболоцкий участвовал в создании более 50 художественных и документальных фильмов. В их числе «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Христос приземлился в Гродно» и «Слово для защиты». За работу над последней картиной он был удостоен Премии Ленинского комсомола. Также ему была вручена Международная премия Андрея Первозванного «За Веру и Верность», передает «Радиоточка НСН».