Умер кинооператор и писатель Анатолий Заболоцкий

Заслуженный деятель искусств РСФСР, кинооператор-постановщик, писатель и общественный деятель Анатолий Заболоцкий скончался на 90-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба киностудии «Беларусьфильм».

Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года в деревне Сыда Краснотуранского района Красноярского края. В 1954 году он поступил на операторский факультет ВГИКа, который окончил в 1959 году, а уже в октябре 1960 года начал работать кинооператором на «Беларусьфильме».

В разные годы он сотрудничал с киностудиями «Таллинфильм», имени М. Горького и «Мосфильм», а также работал с известными режиссерами, среди которых Василий Шукшин, Александр Миндадзе и Вадим Абдрашитов.

За свою профессиональную карьеру Заболоцкий участвовал в создании более 50 художественных и документальных фильмов. В их числе «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Христос приземлился в Гродно» и «Слово для защиты». За работу над последней картиной он был удостоен Премии Ленинского комсомола. Также ему была вручена Международная премия Андрея Первозванного «За Веру и Верность», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
