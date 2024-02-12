Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине

Информацию об отмене поездки подтвердили в Пентагоне. В ведомстве заявили, что Остин не сможет присутствовать на встрече из-за госпитализации.

Министр обороны США накануне передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс.

В декабре у министра диагностировали рак простаты. В феврале его поместили в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем, отмечает «Радиоточка НСН».

