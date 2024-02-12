Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине
12 февраля 202419:59
Поездка министра обороны США Ллойда Остина в Брюссель на встречу «доноров» Украины не состоится, пишет РИА Новости.
Информацию об отмене поездки подтвердили в Пентагоне. В ведомстве заявили, что Остин не сможет присутствовать на встрече из-за госпитализации.
Министр обороны США накануне передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс.
В декабре у министра диагностировали рак простаты. В феврале его поместили в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине
- Совет ЕС утвердил использование прибыли от замороженных активов РФ для Украины
- Саудовская Аравия объяснила отказ от увеличения добычи нефти «зеленым» переходом
- Соцопрос: Российские геймеры чаще всего слушают рок
- Россельхозбанк: дефицит бананов в РФ может начаться через месяц
- СМИ: ЕС намерен ввести ограничения против ряда компаний за сотрудничество с РФ
- Жозеп Боррель призвал ограничить поставки оружия Израилю
- Харрис заявила о готовности исполнять обязанности президента США
- СМИ: Певица Ветлицкая готова выступить в России за 4 млн рублей
- Похолодание сменит аномальное тепло на юге России на недели
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru