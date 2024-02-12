Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине

Поездка министра обороны США Ллойда Остина в Брюссель на встречу «доноров» Украины не состоится, пишет РИА Новости.

Главу Минобороны США вновь госпитализировали

Информацию об отмене поездки подтвердили в Пентагоне. В ведомстве заявили, что Остин не сможет присутствовать на встрече из-за госпитализации.

Министр обороны США накануне передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс.

В декабре у министра диагностировали рак простаты. В феврале его поместили в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
ТЕГИ:ЕвросоюзПентагонСША

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