Пентагон не считает необычным появление авиации ВС России у границ США

Пентагон не фиксирует резкого роста случаев появления авиации России у границ США, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Минобороны Сабрину Сингх.

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Так она отреагировала на появление 13 сентября двух российских военных самолетов у побережья Аляски. По словам Сингх, эти действия не являются чем-то необычным и не рассматриваются как угроза.

На вопрос о росте количества подобных ситуаций, представитель американского военного ведомства ответила, что Пентагон «не видит в этом резкий рост».

Ранее военные США заявили, что самолеты России и Китая появились близ Аляски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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