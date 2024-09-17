Пентагон не считает необычным появление авиации ВС России у границ США

Так она отреагировала на появление 13 сентября двух российских военных самолетов у побережья Аляски. По словам Сингх, эти действия не являются чем-то необычным и не рассматриваются как угроза.

На вопрос о росте количества подобных ситуаций, представитель американского военного ведомства ответила, что Пентагон «не видит в этом резкий рост».

Ранее военные США заявили, что самолеты России и Китая появились близ Аляски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

