Военные США: Самолеты России и Китая появились близ Аляски
25 июля 202406:18
Североамериканское командование ПВО заявило о перехвате двух российских и двух китайских бомбардировщиков, сообщает Ura.ru.
Это произошло в международном воздушном пространстве возле Аляски.
Речь идет о российских Ту-95 и двух китайских H-6. Отмечается, что самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границ суверенного воздушного пространства Канады или Соединенных Штатов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru