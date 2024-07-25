Военные США: Самолеты России и Китая появились близ Аляски

Североамериканское командование ПВО заявило о перехвате двух российских и двух китайских бомбардировщиков, сообщает Ura.ru.

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Это произошло в международном воздушном пространстве возле Аляски.

Речь идет о российских Ту-95 и двух китайских H-6. Отмечается, что самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границ суверенного воздушного пространства Канады или Соединенных Штатов.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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