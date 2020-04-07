Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса
Минобороны США объявило о старте тестирования вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача объединенного комитета начальников штабов Пола Фридрихса.
Отмечается, что процесс займет несколько месяцев. По словам Фридрихса, тестируются несколько вариантов вакцины. Он добавил, что пока они проводят безопасные испытания на животных. После того, как безопасность вакцины будет установлена, ее опробуют на людях.
Ранее сообщалось, что пробная партия лекарственного препарата "Фавипиравир", который показал хорошие результаты в борьбе с коронавирусом в Китае, поступит в РФ на следующей неделе. Инвестиции в препарат сделал Российский фонд прямых инвестиций с группой "Химрар".
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