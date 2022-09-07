Пентагон анонсировал испытательный пуск баллистической ракеты

По его словам, Пентагон заранее уведомил Россию о проведении испытаний. Пуск состоится утром 7 сентября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Представитель военного ведомства США назвал пуск рутинным испытанием, которое планировалось заранее.

Из-за напряженности в отношениях с РФ и КНР мероприятие пришлось несколько раз переносить.

Напомним, взаимодействие Москвы и Вашингтона по выполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не прерывалось. Российская сторона надеется, что такая работа продолжится вплоть до истечения действия соглашения в 2026 году.

