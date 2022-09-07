Пентагон анонсировал испытательный пуск баллистической ракеты

США проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны Патрика Райдера.

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По его словам, Пентагон заранее уведомил Россию о проведении испытаний. Пуск состоится утром 7 сентября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Представитель военного ведомства США назвал пуск рутинным испытанием, которое планировалось заранее.

Из-за напряженности в отношениях с РФ и КНР мероприятие пришлось несколько раз переносить.

Напомним, взаимодействие Москвы и Вашингтона по выполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не прерывалось. Российская сторона надеется, что такая работа продолжится вплоть до истечения действия соглашения в 2026 году.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАРакетаПентагон
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