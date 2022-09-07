Пентагон анонсировал испытательный пуск баллистической ракеты
США проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны Патрика Райдера.
По его словам, Пентагон заранее уведомил Россию о проведении испытаний. Пуск состоится утром 7 сентября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Представитель военного ведомства США назвал пуск рутинным испытанием, которое планировалось заранее.
Из-за напряженности в отношениях с РФ и КНР мероприятие пришлось несколько раз переносить.
Напомним, взаимодействие Москвы и Вашингтона по выполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не прерывалось. Российская сторона надеется, что такая работа продолжится вплоть до истечения действия соглашения в 2026 году.
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