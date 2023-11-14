Пентагон: американские базы на Ближнем Востоке атаковали 55 раз
Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали 55 раз с 17 октября, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет ТАСС.
Представитель ведомства уточнила, что в результате атак ранения различной степени тяжести получили 59 американских военнослужащих.
Президент США Джо Байден предупредил, что США готовы нанести удар по группировкам, ответственным за атаки на военные объекты США. Глава Белого дома выразил уверенность, что вооруженные формирования действуют при поддержке Ирана.
Во вторник, 14 ноября, по военной базе США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии выпустили семь ракет. Ответственность за атаку взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», сообщает «Радиоточка НСН».
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