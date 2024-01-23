Пекари Франции выиграли Кубок мира по выпечке впервые за 16 лет

Пекари из Франции впервые за 16 лет сумели выиграть Кубок мира по выпечке в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Всего в пекарском состязании приняли участие 10 команд, второе и третье места заняли представители Южной Кореи и Японии, сообщает BFMTV.

До сих пор в соревнованиях по выпечке побеждали именно азиатские команды. Учредитель Кубка мира Кристиан Вабре считает, что этому способствовал творческий подход с их стороны. По словам Вабре, они не боялись экспериментировать с ароматами, формами, а также цветом булочных изделий, в то время как представители Франции применяли более классические методы в выпечке.

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Кубок мира по выпечке впервые прошёл в 1992 году. После этого состязание булочников стало проводиться раз в два года в рамках выставки Europain. Все команду состоят из трёх человек. Они соревнуются, в частности, в выпечке багетов, кондитерских изделий, создании художественных композиций.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этот раз темой Кубка мира по выпечке стал спорт, поскольку летом в Париже пройдёт Олимпиада. Французская команда испекла и представила композицию на тему фехтования.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПарижСоревнованияХлеб

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