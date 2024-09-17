СМИ: Разведка Израиля начинила пейджеры «Хезболлы» взрывчаткой
Израильская разведка «Моссад» получила доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболлах» до их передачи и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN (пентаэритриттетранитрат). Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.
По данным телеканала, это вещество было активировано повышением температуры батарей, что привело к детонации.
Во вторник в разных районах Ливана произошли взрывы пейджеров, в результате которых пострадали более 2,8 тыс. человек, восемь погибли.
Пейджеры использовались членами «Хезболлах» как закрытая система связи. Причины одновременной детонации устройств пока не установлены. «Хезболлах» и ливанские власти обвинили Израиль в случившемся, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru