СМИ: Разведка Израиля начинила пейджеры «Хезболлы» взрывчаткой

Израильская разведка «Моссад» получила доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболлах» до их передачи и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN (пентаэритриттетранитрат). Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным телеканала, это вещество было активировано повышением температуры батарей, что привело к детонации.

Сноуден связал детонацию пейджеров в Ливане с работой взрывных устройств

Во вторник в разных районах Ливана произошли взрывы пейджеров, в результате которых пострадали более 2,8 тыс. человек, восемь погибли.

Пейджеры использовались членами «Хезболлах» как закрытая система связи. Причины одновременной детонации устройств пока не установлены. «Хезболлах» и ливанские власти обвинили Израиль в случившемся, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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