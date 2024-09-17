СМИ: Разведка Израиля начинила пейджеры «Хезболлы» взрывчаткой

Израильская разведка «Моссад» получила доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболлах» до их передачи и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN (пентаэритриттетранитрат). Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным телеканала, это вещество было активировано повышением температуры батарей, что привело к детонации.