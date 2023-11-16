Педро Санчес переизбран на пост премьер-министра Испании

Лидеру испанских социалистов Педро Санчесу удалось заручиться поддержкой депутатов парламента Испании и переизбраться на новый срок на посту премьер-министра королевства, сообщает телеканал RTVE.

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За его кандидатуру проголосовало простое большинство народных избранников: «за» -179, «против» -171.

Выдвигавшийся ранее на пост главы правительства представитель, победившей на выборах, Народной партии Альберто Фейхоо потерпел неудачу.

Победу Санчесу обеспечил альянс социалистов с депутатами от партий, выступающих за отделение Каталонии от Испании, а также представителями Баскской националистической партией и Канарской коалицией.

Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Испании Санчеса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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