Педро Санчес переизбран на пост премьер-министра Испании
Лидеру испанских социалистов Педро Санчесу удалось заручиться поддержкой депутатов парламента Испании и переизбраться на новый срок на посту премьер-министра королевства, сообщает телеканал RTVE.
За его кандидатуру проголосовало простое большинство народных избранников: «за» -179, «против» -171.
Выдвигавшийся ранее на пост главы правительства представитель, победившей на выборах, Народной партии Альберто Фейхоо потерпел неудачу.
Победу Санчесу обеспечил альянс социалистов с депутатами от партий, выступающих за отделение Каталонии от Испании, а также представителями Баскской националистической партией и Канарской коалицией.
Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Испании Санчеса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru