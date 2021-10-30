Патрушев заявил о готовности РФ хранить отработанное ядерное топливо из других стран
Россия готова принимать на хранение отработанное ядерное топливо (ОЯТ) из других стран. Об этом в преддверии климатического саммита в Глазго заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда». По словам Патрушева, «отработанное ядерное топливо Россия хранит безопасно для окружающей среды на территории своей страны и готова принимать его на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии 21 века».
Климатический саммит COP26 пройдет с 31 октября по 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.
А ранее Патрушев заявил, что биологические лаборатории, которые создают США, могут нанести вред здоровью десятков миллионов человек во всем мире.
«Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке», - заявил Патрушев газете «Аргументы и факты».
По словам секретаря Совбеза РФ, основными правами человека являются свобода, защита жизни и здоровья, а также равенство перед законом и судом и многое другое. Патрушев отметил, что многие жители США лишены возможности получать достаточную медпомощь из-за расовых предрассудков.
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