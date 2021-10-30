Патрушев заявил о готовности РФ хранить отработанное ядерное топливо из других стран

Россия готова принимать на хранение отработанное ядерное топливо (ОЯТ) из других стран. Об этом в преддверии климатического саммита в Глазго заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда». По словам Патрушева, «отработанное ядерное топливо Россия хранит безопасно для окружающей среды на территории своей страны и готова принимать его на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии 21 века».

Климатический саммит COP26 пройдет с 31 октября по 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.