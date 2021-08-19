Патрушев обвинил США в превращении Афганистана в глобальную нарколабораторию
США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию в глобальном масштабе, заявил газете «Известия» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского государства отброшено на десятилетия назад. Патрушев считает, что американские власти умалчивают тот факт, что в свое время ставили в Афганистане задачи по борьбе с международным терроризмом, пресечением наркотрафика и по обучению силовых структур Афганистана.
Однако «за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз», — отметил секретарь Совбеза. Он напомнил, что при этом США тратили огромные суммы на содержание своих войск.
Напомним, официальный представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Забихулла заявил, что талибы намерены превратить Афганистан «в страну без наркотиков».
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