Патрушев обвинил США в превращении Афганистана в глобальную нарколабораторию

По его словам, производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского государства отброшено на десятилетия назад. Патрушев считает, что американские власти умалчивают тот факт, что в свое время ставили в Афганистане задачи по борьбе с международным терроризмом, пресечением наркотрафика и по обучению силовых структур Афганистана.

Однако «за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз», — отметил секретарь Совбеза. Он напомнил, что при этом США тратили огромные суммы на содержание своих войск.

Напомним, официальный представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Забихулла заявил, что талибы намерены превратить Афганистан «в страну без наркотиков».

