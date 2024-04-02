Патрушев заявил, что НАТО участвует в организации обстрелов РФ со стороны ВСУ

По его словам, НАТО «де-факто является стороной украинского конфликта». Патрушев также указал, что учения Альянса регулярно проходят на Украине с 1995 года. Кроме того, Верховная Рада приняла закон о свободном доступе войск НАТО на территорию Украины, тем самым «жертвуя суверенитетом» страны.

Ранее Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

