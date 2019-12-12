Патрулирование трех сирийских провинций провели российские военные

12 декабря 201900:44

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил, что военнослужащие РФ провели патрулирование провинций Хасаке, Ракка и Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, также было осуществлено воздушное патрулирование по нескольким маршрутам.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых, в частности, обсудили ситуацию в Сирии.

Патрулирование проводится в соответствии с российско-турецкими договорённостями, зафиксированными в специальном меморандуме по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи 22 октября.

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:СирияВоенные