Пашинян заявил, что РФ отдаляется от Южного Кавказа

Как заявил глава правительства Армении Никола Пашинян, он не знает, по каким причинам это происходит. «Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», — сказал он.

По словам премьер-министра, связывающий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор должен был находиться под контролем миротворцев России, однако этого не происходит.

Армения официально «умывает руки» и предлагает Нагорному Карабаху разбираться с Азербайджаном самостоятельно, рассказал НСН экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян.

