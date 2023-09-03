Пашинян заявил, что РФ отдаляется от Южного Кавказа
Москва из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него, сообщает «Интерфакс».
Как заявил глава правительства Армении Никола Пашинян, он не знает, по каким причинам это происходит. «Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», — сказал он.
По словам премьер-министра, связывающий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор должен был находиться под контролем миротворцев России, однако этого не происходит.
Армения официально «умывает руки» и предлагает Нагорному Карабаху разбираться с Азербайджаном самостоятельно, рассказал НСН экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru