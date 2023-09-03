Пашинян заявил, что РФ отдаляется от Южного Кавказа

Москва из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него, сообщает «Интерфакс».

Пашинян оценил вероятность новой войны с Азербайджаном

Как заявил глава правительства Армении Никола Пашинян, он не знает, по каким причинам это происходит. «Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», — сказал он.

По словам премьер-министра, связывающий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор должен был находиться под контролем миротворцев России, однако этого не происходит.

Армения официально «умывает руки» и предлагает Нагорному Карабаху разбираться с Азербайджаном самостоятельно, рассказал НСН экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:АрменияКавказНикол Пашинян

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