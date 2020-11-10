Пашинян заявил, что находится в Армении и работает

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он находится на территории Армении.

«Я, конечно, нахожусь в Армении и полноценно выполняю работу премьер-министра», — написал политик на своей странице в Facebook.

Ранее Пашинян пообещал, что все зачинщики погромов в Ереване, которые начались после подписания соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, будут привлечены к ответственности.