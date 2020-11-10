Пашинян заявил, что находится в Армении и работает

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он находится на территории Армении.

«Я, конечно, нахожусь в Армении и полноценно выполняю работу премьер-министра», — написал политик на своей странице в Facebook.

Ранее Пашинян пообещал, что все зачинщики погромов в Ереване, которые начались после подписания соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, будут привлечены к ответственности.

Россия начала вводить миротворцев в Карабах

У здания парламента Армении в Ереване демонстрантами был избит спикер парламента Арарат Мирзоян, передает RT.

Накануне главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Сегодня утром Россиян направила в Карабах своих миротворцев, параллельно Армения начала вывод войск с территории конфликта.

Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин объяснил в эфире НСН, поражение армян в Карабахе связано с несопоставимой разницей военных бюджетов и ресурсов Баку и Еревана.

«У армии Армении в 90-е годы был очень хороший кадровый состав, их офицеры еще служили в советской армии, имели боевой опыт в Афганистане. Со временем этот фактор нивелировался. Сейчас армянская армия - это армия мирного времени. Преимущества лучшей военной выучки армяне в итоге лишились», - заключил военный историк.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрмения
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