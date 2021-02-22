Армения заинтересована в развитии российской военной базы в Гюмри


Армянская сторона заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна.


По его словам, руководство Минобороны России учло существующие военно-политические реалии в регионы и сделало нужные шаги по усилению и перевооружению базы. Министр отметил, что этот процесс будет нести долгосрочный характер.


Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армения и Азербайджан, совместно с Россией, заключили мирное соглашение 10 ноября. Ереван передал Баку Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы. В регионе разместились российские миротворцы.



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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Нагорный КарабахРоссияАзербайджанАрмения
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