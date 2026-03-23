Пашинян проехался в метро и вступил в перепалку с пассажиркой

Сев в вагон, он предложил ребенку нагрудный знак с контуром карты Армянской ССР без Карабаха, которую он называет «Реальной Арменией». Однако мать ребенка заявила, что они переехали из Карабаха, у них есть другая карта. Женщина указала, что политик лишил их возможности жить в Карабахе, но не может лишить надежды вернуться туда. После этого она попросила не продолжать беседу.

Пашинян вступил в перепалку с пассажиркой. Он заявил, что власти сделали все возможное, чтобы жители могли остаться, и напомнил о значительных расходах из бюджета на эти цели. «Почему вы не остались? Не пытайтесь говорить, что я сдал Карабах», – сказал глава правительства.

Позже в видеообращении в Telegram Пашинян принес извинения переехавшей из Карабаха женщине, на которую накричал в метро в присутствии ее сына. Он предложил женщине «снова встретиться в метро или где-либо еще и спокойно поговорить».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна ждет российских инвестиций в восстановление Нагорного Карабаха и будет рад приходу компаний из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

