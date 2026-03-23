Пашинян проехался в метро и вступил в перепалку с пассажиркой
Премьер Армении Никол Пашинян проехался в метро по пути на работу, сообщает РИА Новости.
Сев в вагон, он предложил ребенку нагрудный знак с контуром карты Армянской ССР без Карабаха, которую он называет «Реальной Арменией». Однако мать ребенка заявила, что они переехали из Карабаха, у них есть другая карта. Женщина указала, что политик лишил их возможности жить в Карабахе, но не может лишить надежды вернуться туда. После этого она попросила не продолжать беседу.
Пашинян вступил в перепалку с пассажиркой. Он заявил, что власти сделали все возможное, чтобы жители могли остаться, и напомнил о значительных расходах из бюджета на эти цели. «Почему вы не остались? Не пытайтесь говорить, что я сдал Карабах», – сказал глава правительства.
Позже в видеообращении в Telegram Пашинян принес извинения переехавшей из Карабаха женщине, на которую накричал в метро в присутствии ее сына. Он предложил женщине «снова встретиться в метро или где-либо еще и спокойно поговорить».
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна ждет российских инвестиций в восстановление Нагорного Карабаха и будет рад приходу компаний из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Европа из-за нехватки энергоносителей может сблизиться с РФ и уменьшить поддержку Киеву
- Овечкин достиг отметки в 1 тыс. голов в НХЛ с учетом плей-офф
- Россиян предупредили о случаях слежки через «умные» колонки
- Иран определил следующие цели для атак
- Ленобласть отражает воздушную атаку ВСУ
- Спецназ уничтожил беспилотник, который атаковал губернатора Гладкова
- Белый дом: В аэропортах США царит хаос из-за шатдауна
- Минфин США: Россия получит до $2 млрд бюджетных доходов от ослабления санкций
- Минобороны: Силы ПВО за 2 часа сбили 60 украинских БПЛА