Алиев: Баку ждет инвестиций России в Нагорный Карабах
Азербайджан ждет российских инвестиций в восстановление Нагорного Карабаха и будет рад приходу компаний из РФ. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.
Как отметил политик, первый в регионе инвестиционный проект — сервисный центр «Камаз» в Джабраильском районе — был осуществлен Татарстаном.
«То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», — рассказал Алиев.
Лидер Азербайджана добавил, что в Баку находится делегация Татарстана. Алиев планирует встретиться с главой республики Рустамом Миннихановым.
Ранее Ильхам Алиев назвал спекуляциями слухи о создании в Азербайджане военной базы Турции, по его словам, в таких действиях нет необходимости, пишет Ura.ru.
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