Пашинян призвал не политизировать визит супруги на Украину
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Общественному телеканалу» прокомментировал визит своей супруги Анны Акопян на Украину.
Пашинян заявил, что визит его жены на Украине «излишне политизируется». Глава кабмина отметил, что его супруга участвует в мероприятиях в рамках «форума первых леди и джентльменов».
Акопян посетила Киев 6 сентября. По данным СМИ, она передала Украине гуманитарную помощь.
Как сообщает «Радиоточка НСН», Пашинян заверил, что возможная ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пашинян призвал не политизировать визит супруги на Украину
- Reuters: Байден может одобрить поставку Киеву ракет ATACMS
- Умерла актриса Мария Скуратова
- Украинский дрон сбросил взрывное устройство в Курской области
- В Конгрессе заявили, что Трамп здоров и полон сил
- Кабмин не поддержал запрет штрафов за лайки в соцсетях
- Кулеба потребовал от Германии поставить Украине ракеты Taurus
- Дерипаска предупредил о риске финансовой нестабильности в США
- Спикер парламента Молдавии предложил разорвать отношения с СНГ
- Госдеп понадеялся на встречу Байдена и Си Цзиньпина осенью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru