Пашинян призвал не политизировать визит супруги на Украину

Пашинян заявил, что визит его жены на Украине «излишне политизируется». Глава кабмина отметил, что его супруга участвует в мероприятиях в рамках «форума первых леди и джентльменов».

Акопян посетила Киев 6 сентября. По данным СМИ, она передала Украине гуманитарную помощь.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Пашинян заверил, что возможная ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России.

