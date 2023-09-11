Пашинян призвал не политизировать визит супруги на Украину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Общественному телеканалу» прокомментировал визит своей супруги Анны Акопян на Украину.

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Пашинян заявил, что визит его жены на Украине «излишне политизируется». Глава кабмина отметил, что его супруга участвует в мероприятиях в рамках «форума первых леди и джентльменов».

Акопян посетила Киев 6 сентября. По данным СМИ, она передала Украине гуманитарную помощь.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Пашинян заверил, что возможная ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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