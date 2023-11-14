Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет принимать участие в саммите ОДКБ в Минске. Об этом политик заявил в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает пресс-служба армянского правительства.

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Отмечается, что по инициативе Белоруссии стороны обсудили вопросы организации заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Премьер-министр ... проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению», — указали в кабмине.

Встреча в Минске запланирована на 23 ноября.

В октябре Пашинян отказался посетить саммит СНГ в Киргизии, напоминает RT. В ходе встречи Александр Лукашенко отмечал, что Ереван «не всегда ведет себя по-партнерски», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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