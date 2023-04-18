Пашинян назвал условие мира в Закавказье
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир между Ереваном и Баку возможен в том случае, если Армению признают в рамках Армянской ССР, и у страны не будет территориальных требований к соседним странам. Об этом сообщает РИА Новости.
Еревану следует зафиксировать в международных отношениях, что Армения будет признана площадью 29,8 тысячи квадратных километрах (без Карабаха, прим. ред).
Премьер считает, что непринятие этих условий позволит Армении развиваться. Он также отметил, что в сложившихся условиях повесткой дня других стран будет вопрос самого существования страны как государства.
Ранее в центре Еревана прошел митинг, на котором протестующие потребовали Пашиняна, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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