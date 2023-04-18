Пашинян назвал условие мира в Закавказье

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир между Ереваном и Баку возможен в том случае, если Армению признают в рамках Армянской ССР, и у страны не будет территориальных требований к соседним странам. Об этом сообщает РИА Новости.

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Еревану следует зафиксировать в международных отношениях, что Армения будет признана площадью 29,8 тысячи квадратных километрах (без Карабаха, прим. ред).

Премьер считает, что непринятие этих условий позволит Армении развиваться. Он также отметил, что в сложившихся условиях повесткой дня других стран будет вопрос самого существования страны как государства.

Ранее в центре Еревана прошел митинг, на котором протестующие потребовали Пашиняна, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Никол ПашинянАрмения

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