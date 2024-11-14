Пашинян сбрил усы и бороду

В своём Telegram-канале политик опубликовал видео, в котором он сначала появляется с растительностью на лице. После того, как Пашинян убирает от лица полотенце, он предстаёт гладко выбритым.

«Привет, мой белый человек», - так премьер подписал свой ролик.

Ранее учёные из Цюриха выяснили, что в мужской бороде содержится больше бактерий, чем в шерсти собак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

