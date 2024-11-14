Пашинян сбрил усы и бороду
14 ноября 202418:11
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил сменить имидж. Для этого он избрал простой способ и сбрил усы и бороду, которые отрастил в 2018 году .
В своём Telegram-канале политик опубликовал видео, в котором он сначала появляется с растительностью на лице. После того, как Пашинян убирает от лица полотенце, он предстаёт гладко выбритым.
«Привет, мой белый человек», - так премьер подписал свой ролик.
Ранее учёные из Цюриха выяснили, что в мужской бороде содержится больше бактерий, чем в шерсти собак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru