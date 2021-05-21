Губернатор Санкт-Петербурга Беглов сбрил усы
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 21 мая появился на публике без усов. Снимки, на которых он предстал без растительности на лице, опубликованы на официальном портале администрации города.
Глава Северной столицы сбривал усы несколько лет назад, когда занимал пост полпреда президента РФ - сначала в Центральном федеральном округе, а затем в Северо-Западном федеральном округе.
В 2018 году президент России Владимир Путин назначил Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, и с тех пор Беглов не расставался с фирменными усами. Однако на церемонии награждения представителей бизнеса, помогавших петербуржцам в период пандемии, глава города вновь предстал гладко выбритым.
Ранее российский лидер наградил губернатора Беглова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу».
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