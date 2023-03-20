Пашинян и Блинкен обсудили положение в Лачинском коридоре

В частности, представители Вашингтона и Еревана высказались по поводу урегулированию отношений Азербайджана и Армении. Госсекретарь США поддержал незамедлительное открытие Лачинского коридора и заверил, что Америка всячески будет этому способствовать.

В свою очередь премьер-министр Армении выразил обеспокоенность нарастающей «агрессивной риторикой Азербайджана».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что миротворцы добиваются обеспечения беспрепятственного движения по Лачинскому коридору.

