Пашинян и Блинкен обсудили положение в Лачинском коридоре

Глава правительства Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили положение в Лачинском коридоре. Об этом сообщила пресс-служба Пашиняна.

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В частности, представители Вашингтона и Еревана высказались по поводу урегулированию отношений Азербайджана и Армении. Госсекретарь США поддержал незамедлительное открытие Лачинского коридора и заверил, что Америка всячески будет этому способствовать.

В свою очередь премьер-министр Армении выразил обеспокоенность нарастающей «агрессивной риторикой Азербайджана».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что миротворцы добиваются обеспечения беспрепятственного движения по Лачинскому коридору.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Нагорный КарабахНикол ПашинянСШААзербайджанАрмения

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