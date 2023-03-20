Пашинян и Блинкен обсудили положение в Лачинском коридоре
Глава правительства Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили положение в Лачинском коридоре. Об этом сообщила пресс-служба Пашиняна.
В частности, представители Вашингтона и Еревана высказались по поводу урегулированию отношений Азербайджана и Армении. Госсекретарь США поддержал незамедлительное открытие Лачинского коридора и заверил, что Америка всячески будет этому способствовать.
В свою очередь премьер-министр Армении выразил обеспокоенность нарастающей «агрессивной риторикой Азербайджана».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что миротворцы добиваются обеспечения беспрепятственного движения по Лачинскому коридору.
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