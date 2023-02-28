Лавров рассказал о работе миротворцев в Лачинском коридоре

Во время пресс-конференции в Баку министр напомнил о необходимости каждой из сторон выполнять условия, обозначенные в заявлении России, Армении и Азербайджана от 9-10 ноября 2020 года.

Это «означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в беседе с НСН выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян склоняется к выбору Вашингтона в качестве посредника при составлении мирного договора с Азербайджаном.

