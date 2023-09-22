Пашинян допустил переезд жителей Нагорного Карабаха в Армению

Премьер-министр страны отметил, что проблема будет в армянской повестке, если ситуация не изменится к лучшему. Пашинян отметил, что власти Армении провели определенную работу и подготовили 40 тысяч мест для потенциальных переселенцев.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван готов нести свою долю ответственности за происходящее в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

