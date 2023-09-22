Пашинян допустил переезд жителей Нагорного Карабаха в Армению
Глава правительства Армении Никол Пашинян допустил, что жители Нагорного Карабаха могут переселиться в Армению, если их дальнейшее проживание в собственных домах станет невозможным. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Премьер-министр страны отметил, что проблема будет в армянской повестке, если ситуация не изменится к лучшему. Пашинян отметил, что власти Армении провели определенную работу и подготовили 40 тысяч мест для потенциальных переселенцев.
Ранее Пашинян заявил, что Ереван готов нести свою долю ответственности за происходящее в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер Попов: Российский оскаровский комитет приостановил работу
- Собянин: Ледовый дворец на юго-западе Москвы построили раньше срока
- Пушилин: ВСУ концентрируют силы на северном направлении
- Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Белгородской области
- СМИ: На московской парковке задержали мужчину, угрожавшего «все взорвать»
- Пашинян допустил переезд жителей Нагорного Карабаха в Армению
- На Краснолиманском направлении ВСУ отбросили при попытке провести разведку боем
- Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы
- Движение в проливе Дарданеллы временно остановили из-за поломки танкера
- Снявшегося с выборов главы Хакасии Сокола избрали спикером Верховного совета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru