Пашинян допустил переезд жителей Нагорного Карабаха в Армению

Глава правительства Армении Никол Пашинян допустил, что жители Нагорного Карабаха могут переселиться в Армению, если их дальнейшее проживание в собственных домах станет невозможным. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Премьер-министр страны отметил, что проблема будет в армянской повестке, если ситуация не изменится к лучшему. Пашинян отметил, что власти Армении провели определенную работу и подготовили 40 тысяч мест для потенциальных переселенцев.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван готов нести свою долю ответственности за происходящее в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияНикол Пашинян

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