Пашинян не произнес слово «Карабах» в речи по случаю дня независимости Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к гражданам страны по случаю Дня независимости Армении, при этом не сказал ни слова о Нагорном Карабахе.
В своей речи он заявил, что армяне «живут в трудные времена и испытывают невыразимые физические и психологические страдания». Он призвал передать будущем поколению «Армению, где люди свободно самовыражаться», а для этого нужна спокойная обстановка в регионе.
Он также рассуждает о необходимости демократического пути страны, который необходимо преодолеть «ради независимости, ради государственности, ради будущего».
«Поздравляю всех с Днем Независимости. Слава героям и да здравствует Республика Армения», - подытожил премьер, ни разу не упомянув непризнанную республику в своей речи.
Накануне Азербайджан потребовал выдать руководителей Нагорного Карабаха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru