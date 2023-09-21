Пашинян не произнес слово «Карабах» в речи по случаю дня независимости Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к гражданам страны по случаю Дня независимости Армении, при этом не сказал ни слова о Нагорном Карабахе.

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В своей речи он заявил, что армяне «живут в трудные времена и испытывают невыразимые физические и психологические страдания». Он призвал передать будущем поколению «Армению, где люди свободно самовыражаться», а для этого нужна спокойная обстановка в регионе.

Он также рассуждает о необходимости демократического пути страны, который необходимо преодолеть «ради независимости, ради государственности, ради будущего».

«Поздравляю всех с Днем Независимости. Слава героям и да здравствует Республика Армения», - подытожил премьер, ни разу не упомянув непризнанную республику в своей речи.

Накануне Азербайджан потребовал выдать руководителей Нагорного Карабаха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Никол ПашинянАрмения

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