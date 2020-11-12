Пашинян: без подписания соглашения по Карабаху окружение грозило свыше 20 тыс военных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил подписание соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе тем, что иначе более чем 20 тысяч военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики оказались бы в окружении, передает RT его слова в ходе обращения к нации.

Также он рассказал об угрозе потери Степанакерта», которая «привела бы к утрате Аскерана и Мартакерта».

Он также добавил, что «карабахский вопрос как не был решен, так и не решен сейчас, и многое нужно сделать».

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Ранее главы России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября. Для контроля ситуации в зону конфликта на пять лет будут введены российские миротворческие силы: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. В выполнении миротворческих задач будут использоваться авиация и беспилотники. Как сообщает Ura.ru, указ о развертывании миротворческого контингента в Нагорном Карабахе подписал президент России Владимир Путин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира в Нагорном Карабахе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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