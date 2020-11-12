Пашинян: без подписания соглашения по Карабаху окружение грозило свыше 20 тыс военных
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил подписание соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе тем, что иначе более чем 20 тысяч военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики оказались бы в окружении, передает RT его слова в ходе обращения к нации.
Также он рассказал об угрозе потери Степанакерта», которая «привела бы к утрате Аскерана и Мартакерта».
Он также добавил, что «карабахский вопрос как не был решен, так и не решен сейчас, и многое нужно сделать».
Ранее главы России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября. Для контроля ситуации в зону конфликта на пять лет будут введены российские миротворческие силы: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. В выполнении миротворческих задач будут использоваться авиация и беспилотники. Как сообщает Ura.ru, указ о развертывании миротворческого контингента в Нагорном Карабахе подписал президент России Владимир Путин.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира в Нагорном Карабахе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- Адвокат: убивший трёх сослуживцев солдат отказался давать показания
- В Госдуме назвали достойный размер студенческой стипендии
- Наталья Сергунина рассказала о поддержке НКО в Москве
- Собянин заявил о сложной ситуации с COVID-19 в Москве
- Пашинян: без подписания соглашения по Карабаху окружение грозило свыше 20 тыс военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru