Пашинян: без подписания соглашения по Карабаху окружение грозило свыше 20 тыс военных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил подписание соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе тем, что иначе более чем 20 тысяч военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики оказались бы в окружении, передает RT его слова в ходе обращения к нации.

Также он рассказал об угрозе потери Степанакерта», которая «привела бы к утрате Аскерана и Мартакерта».

Он также добавил, что «карабахский вопрос как не был решен, так и не решен сейчас, и многое нужно сделать».