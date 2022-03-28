Пасечник: В ЛНР не ведут подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России

Он заявил журналистам, что в данный момент никакой подготовки к этому не ведется. Пасечник отметил, что сейчас стоит главная задача – завершить военные действия.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказал сомнения в своевременности момента, который может быть выбран для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России.

