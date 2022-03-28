Пасечник: В ЛНР не ведут подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал своим личным мнением сообщение о возможности проведения референдума по вопросу о вхождении в состав России.

Пасечник допустил проведение референдума о присоединении ЛНР к России

Он заявил журналистам, что в данный момент никакой подготовки к этому не ведется. Пасечник отметил, что сейчас стоит главная задача – завершить военные действия.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказал сомнения в своевременности момента, который может быть выбран для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России.

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