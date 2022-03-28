Пасечник: В ЛНР не ведут подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал своим личным мнением сообщение о возможности проведения референдума по вопросу о вхождении в состав России.
Он заявил журналистам, что в данный момент никакой подготовки к этому не ведется. Пасечник отметил, что сейчас стоит главная задача – завершить военные действия.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказал сомнения в своевременности момента, который может быть выбран для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
- Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли
- В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море
- Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки
- СМИ: Tetra Pak приостановит выпуск двухлитровых упаковок для напитков
- Валдиса Пельша госпитализировали в Москве
- СМИ назвали возможных преемников Жириновского
- Зюганов предложил применить на Украине опыт денацификации Германии
- Роскомнадзор заблокировал екатеринбургский портал It’s My City
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru